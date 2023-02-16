Голкипер «Аталанты» летом бесплатно перейдет в «Милан»

Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло перейдет в «Милан» по окончании сезона, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Красно-черным футболист достанется бесплатно, на правах свободного агента. Контракт вратаря с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2023 года.

«Милан» пытался приобрести Спортьелло в зимнее трансферное окно, но клубы не договорились по сумме сделки.

В текущем сезоне 30-летний итальянец сыграл 7 матчей в cерии А, дважды сохранив ворота в неприкосновенности.