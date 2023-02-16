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Сегодня, 16:00

Голкипер «Аталанты» летом бесплатно перейдет в «Милан»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло перейдет в «Милан» по окончании сезона, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Красно-черным футболист достанется бесплатно, на правах свободного агента. Контракт вратаря с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2023 года.

«Милан» пытался приобрести Спортьелло в зимнее трансферное окно, но клубы не договорились по сумме сделки.

В текущем сезоне 30-летний итальянец сыграл 7 матчей в cерии А, дважды сохранив ворота в неприкосновенности.

ФК Аталанта
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16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
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 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
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 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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Монца – Милан
 - : -
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Аталанта – Лечче
 - : -
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Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
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Специя – Ювентус
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Адемола Лукман

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
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Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
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Луис Муриэль

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