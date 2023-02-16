Голкипер «Аталанты» летом бесплатно перейдет в «Милан»
Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло перейдет в «Милан» по окончании сезона, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
Красно-черным футболист достанется бесплатно, на правах свободного агента. Контракт вратаря с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2023 года.
«Милан» пытался приобрести Спортьелло в зимнее трансферное окно, но клубы не договорились по сумме сделки.
В текущем сезоне 30-летний итальянец сыграл 7 матчей в cерии А, дважды сохранив ворота в неприкосновенности.
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|
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|54-15
|59
|
2
|Интер
|22
|14
|2
|6
|41-26
|44
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
5
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|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
6
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|22
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|39
|
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|6
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|
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|7
|9
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|30
|
9
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|8
|5
|9
|28-30
|29
|
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|5
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|34-17
|29
|
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|22
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|5
|9
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|29
|
12
|Эмполи
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|6
|9
|7
|21-28
|27
|
13
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
14
|Сассуоло
|22
|6
|6
|10
|26-33
|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|22
|2
|5
|15
|10-36
|11
|
20
|Кремонезе
|22
|0
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|14
|15-40
|8
Результаты / календарь
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38 тур
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|- : -
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|- : -
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|- : -
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|17
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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