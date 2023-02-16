Дибала хочет продолжить выступать за «Рому»
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал, что пока не уверен в своем будущем в римском клубе, однако хотел бы продолжить играть под руководством Жозе Моуринью, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, 29-летним аргентинцем также интересуется «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость игрока — 12 миллионов евро. Соглашение форварда с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.
В этом сезоне Дибала провел 16 матчей в серии А, забив 8 голов и сделав 6 ассистов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|19
|2
|1
|54-15
|59
|
2
|Интер
|22
|14
|2
|6
|41-26
|44
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
5
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
6
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|
7
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
8
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|
9
|Монца
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|
10
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|
11
|Болонья
|22
|8
|5
|9
|28-32
|29
|
12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|
13
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
14
|Сассуоло
|22
|6
|6
|10
|26-33
|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|22
|2
|5
|15
|10-36
|11
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|- : -
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|- : -
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|- : -
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|17
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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