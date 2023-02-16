Дибала хочет продолжить выступать за «Рому»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал, что пока не уверен в своем будущем в римском клубе, однако хотел бы продолжить играть под руководством Жозе Моуринью, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 29-летним аргентинцем также интересуется «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость игрока — 12 миллионов евро. Соглашение форварда с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне Дибала провел 16 матчей в серии А, забив 8 голов и сделав 6 ассистов.