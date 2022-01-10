Руководство «Дженоа» решило пока не увольнять Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в ближайшее время сохранит свой пост, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Указано, что руководство клуба решило пока воздержаться от изменений в тренерском штабе. Украинский специалист будет работать как минимум до матча 1/8 финала Кубка Италии против «Милана», который состоится 13 января. Если результаты не улучшатся, руководство может вернуться к этому вопросу. В таком случае возглавить команду могут Давиде Баллардини или Роландо Маран. Оба ранее были уволены, но до конца нынешнего сезона все еще находятся в «Дженоа» на контракте.

Ранее генуэзский клуб дома проиграл «Специи» (0:1) в чемпионате Италии. Шевченко пропустил этот матч из-за коронавируса. Командой руководил его ассистент Мауро Тассотти. «Дженоа» набрал 12 очков в 21-м матче и занимает 19-е место в серии А.