Итальяно признался, что не ожидал такой игры от «Фиорентины» в матче с «Торино»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Торино» (0:4) в 21-м туре чемпионата Италии.

«Не могу понять, почему мы сыграли настолько необъяснимо плохо, — цитирует специалиста Football Italia. — Первый тайм был просто ужасен. Я не видел раньше ничего подобного с точки зрения концентрации или настроя. Я увидел то, что полностью противоречит нашему обычному менталитету. Возможно, это будет полезно чтобы опустить нас с небес на землю.

Мы снова играем каждые три дня, и я надеюсь увидеть совершенно другую «Фиорентину». Я действительно не ожидал такой игры. Надеюсь, что это всего лишь эпизод, и мы можем вернуться на правильный путь. Это была плохая игра для всех в «Фиорентине». Я не хочу фокусироваться на отдельных игроках. Мы должны начать все сначала с правильным настроем".

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на замену на 73-й минуте. Он заменил Душана Влаховича.