Полузащитник «Ювентуса» Рэмси заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Игрок находится на самоизоляции.

Таким образом, он точно пропустит матч за Суперкубок Италии против «Интера», который состоится 12 января в Милане. Начало в 23.00 по московскому времени. При этом, он вероятнее всего, и так не сыграл бы из-за травмы.

31-летний валлиец в текущем сезоне провел пять матчей за «Юве» во всех турнирах.