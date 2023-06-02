Руководство «Болоньи» хочет продлить контракт с Моттой

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта может остаться в команде, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба хочет заключить с 40-летним итальянцем новый контракт до лета 2025 года.

За тур до конца сезона «Болонья» с 51 очком занимает 11-е место в серии А и может подняться на восьмую строчку.