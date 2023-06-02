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Кин — о выступлении за «ПСЖ»: «Это было лучшее время в моей карьере»

Мария Гусева
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Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин поделился воспоминаниями о выступлении за «ПСЖ».

«Это было лучшее время в моей карьере, мне там очень нравилось, — цитирует Views.fr Кина. — Я не забуду то, чему я там научился, и отличные времена, которые я там провел. Считаю ли я, что история с ПСЖ еще не закончилась? Я не знаю. Как я уже сказал, я живу день за днем, сосредоточившись на том, чтобы стать одним из лучших нападающих».

Кин выступал за «ПСЖ» в сезоне-2020/21. Всего 23-летний итальянец провел за парижан 41 матч, забил 17 голов и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 Кин отметился 8 забитыми мячами в 39 играх.

Мойзе Кин
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ФК Ювентус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 37 4 12 21 34-69 24
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 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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Риккардо Орсолини

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