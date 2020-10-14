Роналду вернется в Турин и будет находиться на карантине

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в Турин после положительного теста на COVID-19, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист сдал тест, пребывая в сборной Португалии. Теперь он пропустит матч Лиги наций со Швецией. Тестирование остальных игроков не выявило вирус.

Португалец должен будет пробыть на самоизоляции не менее 10 дней и сдать один отрицательный тест. Он точно пропустит матч с «Кротоне» в серии А и игру Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Пока неизвестно, что сможет ли он сыграть против «Вероны» в чемпионате и «Барселоны» в ЛЧ.

По регламенту УЕФА, футболист должен сдать отрицательный тест на коронавирус за семь дней до матча. «Юве» привет «Барселону» 28 октября.

35-летний португалец в текущем сезоне провел два матча за «Юве» и забил три мяча.