Роналду рассказал, что главное в физической подготовке

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о своей физической форме.

— В 33 года начинаешь задумываться, что у тебя ведет ноги, — цитирует Роналду Goal. — Я хочу оставаться в спорте, в футболе.

Люди, глядя на меня, могут говорить: «Криштиану был невероятным, но он стал медлительным». Я не хочу этого.

В своем теле можно многое изменить. Но дело не в этом. Все зависит от мышления, мотивации и опыта. Это самое трудное. В спорте можно достичь зрелости. Например Роджер Федерер в теннисе — ему ведь 37 или 38 лет, а он все еще на пике карьеры.

В текущем сезоне серии А 35-летний португалец провел 7 игр, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.