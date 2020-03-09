Роналду провел 1000-й матч в карьере

«Ювентус» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии победил «Интер» — 2:0. Для нападающего хозяев Криштиану Роналду это была 1000-я встреча в карьере. На его счету 725 голов и 253 результативные передачи, 99 мячей — в составе сборной Португалии.

Роналду также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». В его активе пять «Золотых мячей». 2016 году он выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии. Нападающий пять раз побеждал в Лиге чемпионов, он является лучшим бомбардиром в истории турнира.