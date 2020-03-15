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Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

03:08
Криштиану Роналду. Фото AS
Криштиану Роналду. Фото AS

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поможет португальским жителям в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Marca. На время эпидемии он предоставит свои отели по стране, которые переоборудуют специальные больницы. Ими можно пользоваться бесплатно. Форвард будет платить медицинскому персоналу и рабочим.

Ранее у партнера Роналду по «Ювентусу» защитника Даниеле Ругани диагностировали коронавирус. Португалец прилетел на Мадейру к своей матери. Также он выступил с обращением в связи с распространением заболевания.

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