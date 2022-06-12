«Роме» предложили бесплатно подписать Бэйла

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру. Ему услуги были предложены «Роме», сообщает Calciomercato.

Главный тренер «волков» Жозе Моуринью высоко ценит талант игрока, но пока римляне взяли время на раздумье.

32-летний Бэйл покинул «Реал» в начале июля в связи с истечением контракта. Валлиец выступал за мадридцев с лета 2013 года. В составе команды он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 Бэйл провел за «Реал» 7 матчей и забил 1 гол.