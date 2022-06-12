Дибала близок к заключению трехлетнего контракта с «Интером»

Нападающий Пауло Дибала близок к контракта с «Интером».

Как сообщает Goal, в ближайшие 48 часов стороны снова встретятся для финальных переговоров. «Интер» предложил 28-летнему игроку трехлетний контракт на 6 миллионов в год плюс бонусы. Также предусмотрена опция продления соглашения еще на год.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус». Он покидает туринский клуб на правах свободного агента.