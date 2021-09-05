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Романьоли хочет уйти из «Милана» в «Лацио»

19:31
Алессио Романьоли. Фото Instagram
Алессио Романьоли. Фото Instagram
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Защитник Алессио Романьоли может покинуть «Милан», сообщает La Repubblica. Экс-капитан «россонери» хочет перейти в «Лацио».

Он планирует сделать это летом следующего года в качестве свободного агента, однако согласен уйти и зимой, если клубы согласуют трансфер.

В прошлом сезоне серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу.

«Милан» не намерен продлевать контракт с Романьоли. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Отметим, что Романьоли является выпускником академии «Ромы», однако всегда поддерживал «Лацио».

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Иван Шитик все материалы автора

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