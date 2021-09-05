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Спинаццола надеется вернуться на поле в декабре

18:53
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Защитник сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола заявил, что рассчитывает вернуться на поле в декабре.

Напомним, прошедшим летом во время матча Евро-2020 Спинаццола получил серьезную травму ахилла, после чего ему пришлось перенести операцию.

«Говорили, что я вернусь в январе? Я говорю, что раньше. Вот моя программа: в ноябре я начну тренироваться, а в декабре буду играть», — приводит слова Спинаццолы Sky Sport Italia.

После первых двух туров «Рома» набрала шесть очков под руководством Жозе Моуринью и занимает второе место в турнирной таблице серии А.

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Иван Шитик все материалы автора

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