Спинаццола надеется вернуться на поле в декабре

Защитник сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола заявил, что рассчитывает вернуться на поле в декабре.

Напомним, прошедшим летом во время матча Евро-2020 Спинаццола получил серьезную травму ахилла, после чего ему пришлось перенести операцию.

«Говорили, что я вернусь в январе? Я говорю, что раньше. Вот моя программа: в ноябре я начну тренироваться, а в декабре буду играть», — приводит слова Спинаццолы Sky Sport Italia.

После первых двух туров «Рома» набрала шесть очков под руководством Жозе Моуринью и занимает второе место в турнирной таблице серии А.