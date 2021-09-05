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Давид Луиз получил предложение от «Салернитаны»

19:35
Давид Луиз. Фото ФК «Арсенал».
Давид Луиз. Фото ФК «Арсенал».
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«Салернитана», вернувшаяся в серию А спустя 22 года, хочет подписать защитника Давида Луиза, с которым проведет переговоры в ближайшее время, сообщает журналист Руди Галетти.

34-летний бразилец находится в статусе свободного агента, покинув «Арсенал» в июне этого года.

В сезоне-2020/21 защитник провел за «Арсенал» 30 матчей и забил 2 гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт Луизу.

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Иван Шитик все материалы автора

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