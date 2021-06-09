«Рома» улучшит предложение «Арсеналу» по Джаке

«Рома» сделает повторное предложение «Арсеналу» по трансферу полузащитника Гранита Джаки, сообщает инсайдер Николо Скира.

Изначально «Рома» предложила «Арсеналу» 14 миллионов евро за Джаку плюс 3 миллиона бонусами. Эта сумма не устроила «канониров». Сейчас римляне готовы предложить 15-16 млн евро за 28-летнего хавбека и 2-3 миллиона бонусами. С игроком «волки» уже согласовали 5-летний контракт.

В сезоне-2020/21 28-летний швейцарец провел 45 матчей за «Арсенал», на его счету один гол и две результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.