Лука Готти останется на посту главного тренера «Удинезе»
19:16
Главный тренер «Удинезе» Лука Готти останется на своем посту. С ним будет подписан контракт до лета 2023 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
53-летний Готти пришел в «Удинезе» в 2019 году. Сначала он был помощником главного тренера, но вскоре сам встал у руля команды.
В прошедшем сезона «Удинезе» занял 14-е место в турнирной таблице серии А, набрав 40 окчов.
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