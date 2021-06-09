Лука Готти останется на посту главного тренера «Удинезе»

Главный тренер «Удинезе» Лука Готти останется на своем посту. С ним будет подписан контракт до лета 2023 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

53-летний Готти пришел в «Удинезе» в 2019 году. Сначала он был помощником главного тренера, но вскоре сам встал у руля команды.

В прошедшем сезона «Удинезе» занял 14-е место в турнирной таблице серии А, набрав 40 окчов.