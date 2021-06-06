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«Рома» сделала «Торино» предложение по трансферу Белотти

6 июня 2021, 15:22
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«Рома» сделала предложение «Торино» по поводу трансфера форварда Андреа Белотти, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, «Торино» готов отпустить игрока сборной Италии за 30 миллионов евро. «Рома» готова заплатить 15 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В сезоне-2020/21 чемпионата Италии 27-летний форвард забил 13 голов в 35 играх.

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