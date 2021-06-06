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«Милан» может усилиться защитником «Барселоны»

6 июня 2021, 15:13
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«Милан» интересуется защитником «Барселоны» Хуниором Фирпо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» не готовы выкупать Диогу Далота у «Манчестер Юнайтед» и рассматривают кандидатуру Фирпо в качестве альтернативы.

В сезоне-2020/21 Фирпо провел 18 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего испанца в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/milan-caccia-al-vice-hernandez-rispunta-junior-firpo-la-situazio-83365

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