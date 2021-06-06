«Милан» может усилиться защитником «Барселоны»
6 июня 2021, 15:13
«Милан» интересуется защитником «Барселоны» Хуниором Фирпо, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «россонери» не готовы выкупать Диогу Далота у «Манчестер Юнайтед» и рассматривают кандидатуру Фирпо в качестве альтернативы.
В сезоне-2020/21 Фирпо провел 18 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего испанца в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milan-caccia-al-vice-hernandez-rispunta-junior-firpo-la-situazio-83365
Читайте также
3
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю