«Милан» может усилиться защитником «Барселоны»

«Милан» интересуется защитником «Барселоны» Хуниором Фирпо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» не готовы выкупать Диогу Далота у «Манчестер Юнайтед» и рассматривают кандидатуру Фирпо в качестве альтернативы.

В сезоне-2020/21 Фирпо провел 18 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего испанца в 10 миллионов евро.