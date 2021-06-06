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«Дженоа» хочет вернуть Маттиа Перина

6 июня 2021, 15:51
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Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин может продолжить карьеру в «Дженоа», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство «Дженоа» хочет видеть в команде 28-летнего итальянца. В скором времени стороны проведут рабочую встречу в Милане, чтобы обсудить детали возможного трансфера.

Прошлый сезон футболист выступал в аренде в «Дженоа». За команду он провел 32 матча, пропустив в них 44 гола.

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