«Дженоа» хочет вернуть Маттиа Перина
6 июня 2021, 15:51
Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин может продолжить карьеру в «Дженоа», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, руководство «Дженоа» хочет видеть в команде 28-летнего итальянца. В скором времени стороны проведут рабочую встречу в Милане, чтобы обсудить детали возможного трансфера.
Прошлый сезон футболист выступал в аренде в «Дженоа». За команду он провел 32 матча, пропустив в них 44 гола.
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