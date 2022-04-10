Гол Смоллинга принес «Роме» победу над «Салернитаной»

«Рома» одержала победу над «Салернитаной» (2:1) в матче 32-го тура серии А.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Карлес Сайоль и защитник Крис Смоллинг. У гостей единственный гол на счету полузащитника Ивана Радовановича.

Таким образом, «Рома» набрала 57 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 16 баллами осталась на 20-й позиции.