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Гол Смоллинга принес «Роме» победу над «Салернитаной»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Рома» одержала победу над «Салернитаной» (2:1) в матче 32-го тура серии А.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Карлес Сайоль и защитник Крис Смоллинг. У гостей единственный гол на счету полузащитника Ивана Радовановича.

Таким образом, «Рома» набрала 57 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 16 баллами осталась на 20-й позиции.

10.04.2022 | Рома — Салернитана
Крис Смоллинг
Футбол
ФК Рома
ФК Салернитана
серия А
0
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3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
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 Рома 32 17 6 9 53-36 57
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 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
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 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
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10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 2 : 1
10.04 19:00
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 2 : 1
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