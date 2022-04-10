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«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча 32-го тура чемпионата Италии

Роман Шишов
Корреспондент
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«Фиорентина» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии победила «Наполи» со счетом 3:2.
Фото Reuters

«Фиорентина» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии победила «Наполи» со счетом 3:2.

Голы в составе «фиалок» забили Николас Гонсалес, Нанитамо Иконе и Артур Кабрал. За «Наполи» отличились Дрис Мертенс и Виктор Осимен.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 86-й минуте.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этого матча:

ФК Наполи
ФК Фиорентина
0
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«Фиорентина» одолела «Наполи», Кокорин вышел на замену на 86-й минуте

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И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
6
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
13
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
Интер – Верона
 2 : 0
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 1 : 2
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 1 : 4
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 1 : 2
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 2 : 3
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 2 : 1
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 22
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 26 1 6
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Тео Эрнандес

Милан

 25 1 5
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