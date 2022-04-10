«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча 32-го тура чемпионата Италии

«Фиорентина» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии победила «Наполи» со счетом 3:2.

Голы в составе «фиалок» забили Николас Гонсалес, Нанитамо Иконе и Артур Кабрал. За «Наполи» отличились Дрис Мертенс и Виктор Осимен.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 86-й минуте.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этого матча: