«Рома» по просьбе Дибалы включит в контракт пункт о выкупе за 20 миллионов евро

Нападающий Пауло Дибала согласится на подписание контракта с «Ромой» с одним условием.

По информации Сalciomercato, 28-летний аргентинец просит руководство римлян включить в личный контракт пункт о выкупе в размере 20 миллионов евро. Таким образом, сторона футболиста, хочет найти выход на случай, если «Рома» не выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Дибала согласовал с «джалоросси» контракт до 2025 года с возможностью продления на один сезон.

Нападающий уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.