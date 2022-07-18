«Ювентус» готов предложить 40 миллионов евро за защитника «Торино»
«Ювентус» хочет перехватить у «Интера» защитника «Торино» Глейсона Бремера. Туринский клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.
Сам Бремер уже согласовал условия личного контракт с «Юве» до 2027 года. Зарплата футболиста составит 4 миллиона евро за сезон.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 18 июля, руководство «Интера» встретится с представителями «Торино» и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку по Бремеру.
В сезоне-2021/22 игрок забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино».
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16
|Специя
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17
|Салернитана
|0
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18
|Лечче
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Ювентус – Сассуоло
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