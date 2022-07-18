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Сегодня, 17:43

«Ювентус» готов предложить 40 миллионов евро за защитника «Торино»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» хочет перехватить у «Интера» защитника «Торино» Глейсона Бремера. Туринский клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.

Сам Бремер уже согласовал условия личного контракт с «Юве» до 2027 года. Зарплата футболиста составит 4 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 18 июля, руководство «Интера» встретится с представителями «Торино» и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку по Бремеру.

В сезоне-2021/22 игрок забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино».

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