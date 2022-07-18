«Лацио» не получал официальных предложений по трансферу Милинковича-Савича

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич может остаться в «Лацио» этим летом. Римский клуб пока не получал официальных предложений по трансферу 27-летнего серба, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появлялась информация, что английские клубы предлагали за хавбека около 55 миллионов евро. Руководство римлян может согласиться на выплату в размере 70 миллионов.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич провел 47 матчей за «Лацио», забив 11 голов и сделав 12 результативных передач.

Контракт 27-летнего серба с «Лацио» истекает летом 2024 года.