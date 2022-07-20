Дибала объяснил, почему согласился на переход в «Рому»

Пауло Дибала прокомментировал свой переход в «Рому».

Сегодня, 20 июля, форвард подписал контракт с римским клубом до конца июня 2025 года.

«За последние дни я испытал очень много эмоций. Скорость и решимость «Ромы» показала мне, насколько этот клуб хочет моего перехода. Я присоединяюсь к команде, которая начинает свой подъем. Руководство клуба закладывает серьезный фундамент на будущее, к тому же, для меня будет честью поработать с главным тренером, Жозе Моуринью.

Будучи соперником «Ромы» я всегда восхищался атмосферой, которую фанаты этой команды создают на трибунах. Теперь с нетерпением жду, когда смогу поприветствовать их на поле уже в майке «Ромы», — приводит официальный сайт римлян слова Дибалы.

Дибала будет выступать за «Рому» под 21-м номером, который изначально выбрал для себя Неманья Матич, перешедший в клуб месяц назад. Серб согласился на изменения и будет играть за команду под 8-м номером.

Дибала присоединился к «Роме» на правах свободного агента. До этого он с 2015 года играл за «Ювентус». Форвард покинул туринский клуб в начале июля в связи с истечением срока контракта.