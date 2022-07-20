Дибала объяснил, почему согласился на переход в «Рому»
Пауло Дибала прокомментировал свой переход в «Рому».
Сегодня, 20 июля, форвард подписал контракт с римским клубом до конца июня 2025 года.
«За последние дни я испытал очень много эмоций. Скорость и решимость «Ромы» показала мне, насколько этот клуб хочет моего перехода. Я присоединяюсь к команде, которая начинает свой подъем. Руководство клуба закладывает серьезный фундамент на будущее, к тому же, для меня будет честью поработать с главным тренером, Жозе Моуринью.
Будучи соперником «Ромы» я всегда восхищался атмосферой, которую фанаты этой команды создают на трибунах. Теперь с нетерпением жду, когда смогу поприветствовать их на поле уже в майке «Ромы», — приводит официальный сайт римлян слова Дибалы.
Дибала будет выступать за «Рому» под 21-м номером, который изначально выбрал для себя Неманья Матич, перешедший в клуб месяц назад. Серб согласился на изменения и будет играть за команду под 8-м номером.
Дибала присоединился к «Роме» на правах свободного агента. До этого он с 2015 года играл за «Ювентус». Форвард покинул туринский клуб в начале июля в связи с истечением срока контракта.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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20
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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