«Рома» интересуется защитником «Вест Хэма» Керером

«Рома» претендует на защитника «Вест Хэма» Тило Керера, сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский клуб хочет подписать 27-летнего немца этой зимой.

Керер выступает за «Вест Хэм» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 12 матчах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.