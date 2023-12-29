Наумов: «Возвращение в «Торино» — хороший вариант продолжения карьеры Миранчука»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитник «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Возвращение в «Торино» — хороший вариант продолжения карьеры Миранчука. Если тренер в нем заинтересован, тогда стоит переходить. Алексею не надо пытаться себя проявлять в «Аталанте», потому что Гасперини ему не доверяет. Даже, когда Миранчук неплохо себя проявляет, ему все равно не дают времени, чтобы показать себя. Нет смысла там сидеть. «Торино» — очень хороший вариант для Миранчука», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.

В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды: 29 матчей, 4 гола и 5 результативных передач.