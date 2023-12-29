Руководство «Аталанты» еще не определилось с будущим Миранчука в клубе

«Аталанта» не еще определилась с будущим полузащитника Алексея Миранчука в клубе, сообщает журналист Грач Хачатрян.

Как сообщает источник, клуб не исключает вариант с арендой российского футболиста в другую команду, потому что хавбек хочет больше времени проводить на поле.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин принял участие в 12 играх «Аталанты», провел на поле в сумме 412 минут, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро. 28 декабря появилась информация о том, что в январе Миранчук может вернуться в «Торино», в котором выступал на правах аренды в сезоне-2022/23.