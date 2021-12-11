«Рома» интересуется защитником «Норвича» Ааронсом
«Рома» интересуется защитником «Норвича» Максом Ааронсом, сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, римляне рассматривают 21-летнего англичанина в качестве замены Рику Карсдорпу. Сообщается, что альтернативным вариантом для итальянского клуба является защитник «Лейпцига» Бенджамин Хенрикс.
В сезоне-2021/22 Ааронс провел 15 матчей за «Норвич», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Roma/10-12-2021/mercato-roma-chi-arrivera-aarons-tolisso-ecco-nomi-lista-pinto-430387272398.shtml
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