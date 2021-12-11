Полузащитник «Ювентуса» Артур может сменить клуб в январе
Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ювентуса» Артура заявил, что футболист может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
«Держать футболиста такого уровня на скамейке — это глупо. Не исключаю, что что-то может произойти в январе. У нас есть интерес со стороны клубов из чемпионатов Испании, Англии и Италии», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Пасторелло.
Arthur Melo's agent Pastorello: «Keeping a player of this level on the bench is a shame. For January we can't exclude anything: there's interest from La Liga clubs, but also from Premier League and Serie A», he told @tuttosport. ?? #Juve— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2021
Arthur's expected to leave the club soon.
Артур выступает за «Ювентус» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 8 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 35 миллионов евро.
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