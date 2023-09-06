«Рома» хочет подписать Леонардо из «Сантоса»

Генеральный директор «Ромы» Тиаго Пинто рассказал об интересе клуба к нападающему «Сантоса» Маркосу Леонардо.

«Маркос Леонардо из «Сантоса» — наша цель, он нам нужен. Есть таланты с большим потенциалом, и когда у нас есть возможность, мы пытаемся подписать их», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Пинто.

В этом сезоне 20-летний бразилец забил 16 голов и сделал 4 голевые передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermrkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.