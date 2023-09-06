«Рома» хочет подписать Леонардо из «Сантоса»
Генеральный директор «Ромы» Тиаго Пинто рассказал об интересе клуба к нападающему «Сантоса» Маркосу Леонардо.
«Маркос Леонардо из «Сантоса» — наша цель, он нам нужен. Есть таланты с большим потенциалом, и когда у нас есть возможность, мы пытаемся подписать их», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Пинто.
В этом сезоне 20-летний бразилец забил 16 голов и сделал 4 голевые передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermrkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
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|3
|0
|0
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|9
|
3
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|
4
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
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|3
|2
|0
|1
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|6
|
6
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|
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|1
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|
9
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|1
|1
|1
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|4
|
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|1
|1
|1
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|4
|
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|1
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|4
|
12
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|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Лацио
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
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|1
|
20
|Эмполи
|3
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|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|- : -
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|- : -
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|- : -
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
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|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Федерико Димарко
Интер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
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|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Фикайо Томори
Милан
|3
|0
|0
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