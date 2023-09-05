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Сегодня, 23:06

В Италии болельщики «Фоджи» сожгли стадион соперника после поражения команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пожар на стадионе «Таранто».
Фото Соцсети

Болельщики футбольного клуба «Фоджа» подожгли стадион, на котором выступает команда «Таранто», сообщает Sky Sports.

После матча «Фоджа» — «Таранто» третьего по силе дивизиона Италии, на фанатском секторе для гостей вспыхнул пожар. По информации источника, одной из причин возгорания стала дымовая шашка, из-за которой воспламенился пластиковый материал. В результате происшествия никто не пострадал.

Пресс-служба «Фоджи» сообщили о готовности к сотрудничеству с компетентными органами, а начатое расследование позволит установить личность виновных.

Отмечается, что стадион объявлен полностью непригодным для использования. На данный момент у команды нет места, где она могла бы тренироваться. Следующий домашний матч в нынешнем сезоне «Таранто» должен провести 18 сентября против «Мессины».

Источник: https://sport.sky.it/calcio/serie-c/2023/09/04/taranto-foggia-incendio-stadio
Футбол
ФК Таранто
ФК Фоджа
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
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 Милан 3 3 0 0 8-2 9
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4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
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 Верона 3 2 0 1 4-4 6
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 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
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 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
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16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
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 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
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