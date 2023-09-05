В Италии болельщики «Фоджи» сожгли стадион соперника после поражения команды

Болельщики футбольного клуба «Фоджа» подожгли стадион, на котором выступает команда «Таранто», сообщает Sky Sports.

После матча «Фоджа» — «Таранто» третьего по силе дивизиона Италии, на фанатском секторе для гостей вспыхнул пожар. По информации источника, одной из причин возгорания стала дымовая шашка, из-за которой воспламенился пластиковый материал. В результате происшествия никто не пострадал.

Пресс-служба «Фоджи» сообщили о готовности к сотрудничеству с компетентными органами, а начатое расследование позволит установить личность виновных.

Отмечается, что стадион объявлен полностью непригодным для использования. На данный момент у команды нет места, где она могла бы тренироваться. Следующий домашний матч в нынешнем сезоне «Таранто» должен провести 18 сентября против «Мессины».