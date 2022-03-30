«Рома» близка к продлению контракта с Мхитаряном

«Рома» планирует подписать новое соглашение с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Сделка может быть заключена в ближайшее время, сообщает Il Tempo.

33-летнему Мхитаряну для продления контракта придется пойти на понижение заработной платы. Текущее соглашение хавбека с «волками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

В начале марта текущего года Мхитарян объявил о завершении карьеры в национальной команде Армении.