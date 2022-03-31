Абрахама признан лучшим игроком марта в серии А

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахама признан лучшим игроком серии А в марте по версии итальянской ассоциации футболистов.

В этом месяце 24-летний англичанин провел на поле в общей сложности 416 минут в матчах против «Аталанты», «Удинезе», «Витесса» и «Лацио». Он забил четыре гола за эти пять игр.

Напомним, в феврале лучшим игроком серии А по версии итальянской ассоциации футболистов был признан нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.