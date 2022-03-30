«Интер» хочет усилиться левым защитником «Ривер Плейта»

«Интер» намерен усилиться левым защитником «Ривер Плейта» Фабрицио Анхилери, сообщает Radio Continental. «Нерадзурри» рассматривают Анхилери как потенциальную замену Ивану Перишичу, поскольку срок действия контракта хорвата истекает летом этого года. При этом новое соглашение еще не достигнуто.

Сообщается, что вариант с подписанием Анхилери для «Интера» будет запасным, так как у игрока нет опыта выступлений в европейских клубах.

Контракт 28-летнего футболиста с «Ривер Плейт» истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.