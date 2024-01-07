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Жиру забил 10 голов в своем 14-м сезоне подряд

Виктория Кравченко
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился голом в матче 19-го тура серии А против «Эмполи». Счет к 70-й минуте — 2:0 в пользу миланцев.

Таким образом, на счету 37-летнего форварда стало 10 голов во всех турнирах.

Французский футболист отметился 10+ голами в 14-м сезоне подряд. Он еще ни разу не завершал сезон с однозначным числом забитых мячей с момента дебюта в топ-5 европейских лиг в сезоне-2010/11.

В этом сезоне француз является лидером «Милана» по голам (10) и результативным передачам (6) во всех турнирах.

Оливье Жиру
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
11
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
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 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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Пауло Дибала

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Антуан Макумбу

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