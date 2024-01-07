Жиру забил 10 голов в своем 14-м сезоне подряд

Нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился голом в матче 19-го тура серии А против «Эмполи». Счет к 70-й минуте — 2:0 в пользу миланцев.

Таким образом, на счету 37-летнего форварда стало 10 голов во всех турнирах.

Французский футболист отметился 10+ голами в 14-м сезоне подряд. Он еще ни разу не завершал сезон с однозначным числом забитых мячей с момента дебюта в топ-5 европейских лиг в сезоне-2010/11.

В этом сезоне француз является лидером «Милана» по голам (10) и результативным передачам (6) во всех турнирах.