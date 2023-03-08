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Манчини: «В атаке у нас проблемы. Они должны играть, а они не играют»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о проблемах игрового времени у итальянских нападающих в клубах.

«В атаке у нас проблемы, но не потому, что нет талантов. Но они должны играть, а они не играют. Как отношусь к отъезду Дзаньоло в Турцию? Я тоже сказал ему, когда он спросил мое мнение, чтобы он отправился в «Галатасарай». Я надеюсь, что он будет играть, потому что это важно для нас. Поездка в Турцию была единственной возможностью получить время. Я слежу за многими. Кин играет на позиции, которой нам не хватает, он молод, есть надежда, что он покажет прогресс. Надеюсь, Распадори со временем сможет проявить свои уникальные качества», — приводит слова Манчини Il Messaggero.

Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира (2018, 2022). На мировом первенстве в 2014 году в Бразилии итальянцы не смогли выйти в плей-офф, заняв третье место в группе D.

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Италии по футболу
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8
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 Торино 25 9 7 9 27-29 34
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