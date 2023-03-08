«Интер» интересуется защитником «Челси» Кулибали

Защитник «Челси» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Todofichajes.

По информации издания, миланский клуб рассчитывает заменить Милана Шкриньяра качественным центральным защитником и считает сенегальца идеальной кандидатурой с опытом игры в серии А.

Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи» летом 2022 года. Его действующее соглашение с «аристократами» рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне 31-летний сенегалец сыграл за «Челси» в 24 матчах и забил два гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.