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Сегодня, 15:08

«Интер» интересуется защитником «Челси» Кулибали

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Todofichajes.

По информации издания, миланский клуб рассчитывает заменить Милана Шкриньяра качественным центральным защитником и считает сенегальца идеальной кандидатурой с опытом игры в серии А.

Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи» летом 2022 года. Его действующее соглашение с «аристократами» рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне 31-летний сенегалец сыграл за «Челси» в 24 матчах и забил два гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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10.03 22:45
Специя – Интер
 - : -
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
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Наполи – Аталанта
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11.03 22:45
Болонья – Лацио
 - : -
12.03 14:30
Лечче – Торино
 - : -
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
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12.03 17:00
Верона – Монца
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Интер

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Адемола Лукман

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Аталанта

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П
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Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

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Эмполи

 23 1 1
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Луис Муриэль

Аталанта

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