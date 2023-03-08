Фабио Капелло: «Главный минус Миранчука в том, что у него по-прежнему слабо развита нерабочая нога»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он — настоящий лидер на поле. В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

В текущем сезоне Миранчук провел 19 матчей в составе «Торино» в серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Торино» может выкупить права на 27-летнего российского футболиста у «Аталанты» за 12 миллионов евро.