Голы Чуквуэзе и Окафора помогли «Милану» обыграть «Новару»
«Милан» в товарищеском матче обыграл «Новару» — 4:2.
За «россонери» отличились новички, приобретенные в летнее трансферное окно — по голу забили Самуэль Чуквуэзе и Ноа Окафор. Кроме того, забитые мячи на свой счет записали Давиде Калабрия и Лоренцо Коломбо.
За «Новару» забили Лука Принелли и Никколо Корти.
21 августа «Милан» в гостях встретится с «Болоньей» в первом туре серии А.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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