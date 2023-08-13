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Сегодня, 13:40

Голы Чуквуэзе и Окафора помогли «Милану» обыграть «Новару»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» в товарищеском матче обыграл «Новару» — 4:2.

За «россонери» отличились новички, приобретенные в летнее трансферное окно — по голу забили Самуэль Чуквуэзе и Ноа Окафор. Кроме того, забитые мячи на свой счет записали Давиде Калабрия и Лоренцо Коломбо.

За «Новару» забили Лука Принелли и Никколо Корти.

21 августа «Милан» в гостях встретится с «Болоньей» в первом туре серии А.

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