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Рибери стал лучшим игроком серии А в сентябре

11:43
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Полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери признали учшим игроком сентября в серии A, cообщается в официальном Twitter турнира.

В cентябре 36-летний француз сыграл пять матчей, в которых забил два гола и отдал голевую передачу. Он отметился результативными действиями в трех матчах подряд.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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