Рибери стал лучшим игроком серии А в сентябре

Полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери признали учшим игроком сентября в серии A, cообщается в официальном Twitter турнира.

В cентябре 36-летний француз сыграл пять матчей, в которых забил два гола и отдал голевую передачу. Он отметился результативными действиями в трех матчах подряд.

Ha gi? conquistato Firenze e il suo primo premio con la maglia viola. ??@FranckRibery ? l'MVP di settembre della #SerieATIM. ?#WeAreCalcio pic.twitter.com/kRhSBVQ14x — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2019

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