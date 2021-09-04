Рибери близок к переходу в «Салернитану»
Нападающий Франк Рибери близок к переходу в «Салернитану», сообщает Sky Italia.
По информации источника, 38-летний француз согласовал с клубом контракт на один год с зарплатой в 1,5 миллиона евро. Сообщается, что футболист может приехать в Салерно в понедельник для того, чтобы пройти медосмотр и завершить переход в команду.
Рибери является свободным агентом. Предыдущим клубом футболиста была «Фиорентина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/09/04/ribery-salernitana-news
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