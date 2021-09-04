Форвард «Ювентуса» Бернардески получил штраф в 40 тысяч евро из-за 11 нелегальных работников на своем пляже
Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески был оштрафован за деятельность на своем пляже Амаре Холи, сообщает La Nazione.
По сведениям источника, на пляже в Марина-ди-Карраре, который принадлежит компании 27-летнего итальянца, были обнаружены 11 нелегалов, которые работали официантами, барменами и посудомойщиками. Полиция оштрафовала Бернардески на 40 тысяч евро и приостановила деятельность пляжа. Решение может быть отменено после легализации всех рабочих.
Бернардески в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Италии форвард стал победителем Евро-2020.
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