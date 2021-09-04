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Форвард «Ювентуса» Бернардески получил штраф в 40 тысяч евро из-за 11 нелегальных работников на своем пляже

10:45
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Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески был оштрафован за деятельность на своем пляже Амаре Холи, сообщает La Nazione.

По сведениям источника, на пляже в Марина-ди-Карраре, который принадлежит компании 27-летнего итальянца, были обнаружены 11 нелегалов, которые работали официантами, барменами и посудомойщиками. Полиция оштрафовала Бернардески на 40 тысяч евро и приостановила деятельность пляжа. Решение может быть отменено после легализации всех рабочих.

Бернардески в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Италии форвард стал победителем Евро-2020.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Кипр
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38%

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Сергей Разин все материалы автора

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