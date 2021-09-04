Кессье отказался подписывать новый контракт с «Миланом»
Полузащитник Франк Кессье может покинуть «Милан». Хавбек отверг предложение клуба о продлении контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Россонери» были готовы платить ему 6,5 миллиона евро в год, Кессье же хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов — столько ему готов предложить «ПСЖ».
Также в подписании 24-летнего игрока заинтересованы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Контракт Кессье рассчитан до лета 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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