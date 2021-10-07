«Тренерская философия и методы в сборной отличаются». Рэмси выступил с критикой в адрес «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси заявил, что в сборной Уэльса чувствует себя комфортнее, чем в клубе.

«Тренерская философия и методы в сборной отличаются от клуба. В национальной команде меня хорошо знают и умеют сделать так, чтобы я мог показать свой максимум. Причем делать это стабильно. Сейчас я хорошо себя чувствую и готов проявить себя», — приводит слова валлийца Football Italia.

Ранее появилась информация, что туринский клуб хочет расстаться с дорогостоящим игроком, который не имеет твердого места в составе.

Нынешний контракт валлийца с «Юве» рассчитан до лета 2023 года. Его зарплата составляет 7 миллионов евро за сезон.