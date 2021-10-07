Пять клубов претендуют на Алексиса Санчеса. Чилиец не согласен на снижение зарплаты

Нападающий «Интера» Алексис Санчес попал в сферу интересов пяти клубов. Однако миланский клуб пока не получал официальных предложений, так как другие команды смущает высокая зарплата футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом сам Санчес не готов пойти на резкое понижение зарплаты. Напомним, что в миланском клубе он получает 7 миллионов евро за сезон.

По информации источника, в числе претендентов на форварда находятся французский «Марсель», а также ряд испанских клубов: «Севилья», «Бетис», «Валенсия» и «Райао Вальекано».

В этом сезоне 32-летний Санчес сыграл 4 матча в составе «Интера», но на поле он в общей сложности провел только 70 минут.