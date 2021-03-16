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Ребич пропустит два матча за неуважительное отношение к судье встречи «Милан» — «Наполи»

14:44
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Форвард «Милана» Анте Ребич получил двухматчевую дисквалификацию по итогам встречи 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:1).

27-летний хорват получил наказание за неуважительное отношение к арбитру Фабрицио Паскуа. Также вратарь миланцев Джанлуиджи Доннарумма был оштрафован за «угрожающее и оскорбительное отношение» к соперникам.

В текущем сезоне Ребич провел 24 матча за «Милан», в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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