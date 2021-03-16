«Рома» хочет уволить Фонсеку, если он не выведет команду в Лигу Чемпионов

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин неудовлетворен результатами команды под руководством главного тренера Паулу Фонсеки.

По информации Corriere dello sport, контракт главного тренера будет зависеть от попадания команды в Лигу Чемпионов. Для этого «Роме» надо завершить чемпионат в первой четверке.

На должность главного тренера рассматривают Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Также рассматривают несколько кандидатур не из Италии.

«Рома» в 27-м туре Серии А проиграла «Парме» (0:2) и вылетела из топ-4 чемпионата. На данный момент команда 6 место, отставая от идущей на 4-м месте «Аталанты» на 2 очка.